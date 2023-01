Dzeko ricama, Lautaro Martinez finalizza! Onana insicuro: le pagelle dell’Inter – CdS

Dzeko conclude nove volte in porta e propizia il pareggio di Lautaro Martinez (che è il migliore dell’Inter!). Ecco le pagelle dei nerazzurri contro la Cremonese secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter vince 1-2 contro la Cremonese senza perdere mai la calma, nemmeno quando i nerazzurri si ritrovano improvvisamente sotto. André Onana subisce un gran gol di Okereke, difficile dargli colpe, poi però al 94′ non trattiene un pallone dando la sensazione di insicurezza: voto 5,5. Matteo Darmian fa bene anche adattato da terzo centrale sempre preciso e puntuale: voto 6,5. Denzel Dumfries torna titolare dopo tre gare in panchina, cresce a partita in corso: voto 6. Hakan Calhanoglu non è un difensore, ma è in ritardo sul gol di Okereke e non valuta il pericolo. Poi si fa anche prendere dal nervosismo: voto 5 (il peggiore tra i nerazzurri). Solita grande prestazione di Edin Dzeko che propizia il gol del pareggio di Lautaro Martinez e poi lo manda in porta per il raddoppio. Va alla conclusione nove volte, ma è impreciso: voto 7. Il migliore in campo è il centravanti argentino, reattivo sul primo gol e sul secondo si fa vedere dal compagno di reparto: voto 8.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno