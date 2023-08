Lautaro Martinez ritrova il Cagliari, tra le sue vittime preferite – CdS

Lautaro Martinez è una sentenza quando affronta soprattutto squadre come il Cagliari, una delle sue vittime preferite in campionato. I numeri dell’attaccante argentino sottolineati dal Corriere dello Sport.

VITTIMA PREFERITA – A Cagliari ritorna Lautaro Martinez, non un avversario qualsiasi per i rossoblù. Da quando è in Italia, l’argentino ha punito i sardi be otto volte, segnando anche il primo gol in Serie A. In occasione di Cagliari-Inter, inoltre, scenderà in campo con una fascia da capitano, un motivo in più per fare bene. Se la classifica cannonieri potrà diventare un obiettivo per spodestare Victor Osimhen lo scoprirà soltanto strada facendo, ma di certo le intenzioni sono quelle di trascinare la squadra a suon di reti. Dal primo gol in Serie A, Lautaro Martinez non ha più tolto il Cagliari dal mirino: otto reti in altrettante sfide. Lo stesso numero di gol l’ha rifilato anche al Milan giocando però 14 match contro i rossoneri. Nella stagione 2021-2022, inoltre, importanti le due doppiette realizzate sia all’andata che al ritorno.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia