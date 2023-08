Cagliari-Inter, pochi dubbi per Inzaghi. Probabile formazione – TS

Tra poche ore l’Inter ritornerà in campo dopo la vittoria contro il Monza. I nerazzurri vogliono continuità, Simone Inzaghi ha pochi dubbi sulla formazione.

PROBABILE FORMAZIONE – Francesco Acerbi sarà ancora assente, Stefan de Vrij lo sostituirà per la seconda volta consecutiva. Questa sera il Cagliari sarà l’avversaria dell’Inter in una sfida particolarmente insidiosa all’Unipol Domus. Simone Inzaghi non ha particolari dubbi sugli undici che scenderanno in campo. Henrikh Mkhitaryan verrà nuovamente preferito a Davide Frattesi che per ora sta trovando poco spazio, anche Marcus Thuram favoritissimo per un posto da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Marko Arnautovic avrà spazio a gara in corso come già accaduto una settimana fa. Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

fonte: TuttoSport