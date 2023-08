Pavard, oggi il giorno decisivo. Ottimismo in casa Inter – TS

Per l’arrivo di Benjamin Pavard potrebbe essere oggi il giorno decisivo. L’Inter lo attende anche se si trova a Cagliari, la posizione del Bayern Monaco.

POSIZIONI – Le parole di Thomas Tuchel sono parte del gioco della comunicazione, ma l’affare non sembra in dubbio. Il Bayern Monaco ha rassicurato l’Inter negli ultimi giorni, Benjamin Pavard vestirà la maglia nerazzurra. Il giocatore ha saltato 3 degli ultimi 4 allenamenti per problemi alla schiena ed anche emotivi a causa del mancato trasferimento. Il francese vuole andare via, aspetta solo il via libera che potrebbe arrivare già oggi. In caso di esito positivo Pavard sarà a Milano questa sera, anche se c’è la possibilità che si vada ancora per le lunghe. Il Bayern Monaco cerca un sostituto, Trevoh Chalobah del Chelsea è il candidato ideale. Contro l’Augusta il difensore è rimasto a casa, spinge per l’addio. L’Inter ha l’accordo con lui: cinque anni di contratto a cinque milioni di euro annui su cui ci sarà l’aiuto anche del Decreto Crescita.

fonte: TuttoSport – Simone Togna