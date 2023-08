Cagliari-Inter, la probabile formazione di Ranieri. Dentro un ex – TS

Oggi è il giorno della seconda partita dell’Inter contro il Cagliari. Dopo il fondamentale pari con il Torino Claudio Ranieri cerca di confermarsi all’esordio all’Unipol Domus.

AMBIENTE – All’Unipol Domus è atteso il tutto esaurito per la seconda giornata di campionato tra Cagliari e Inter. La squadra di casa non è rimasta a secco al ritorno in Serie A, ha ottenuto un pari fondamentale in trasferta con il Torino dimostrando incredibile solidità difensiva. Claudio Ranieri ha già in mente la probabile formazione da inserire per provare a beffare i nerazzurri. Dal primo minuto dovrebbe giocare Gaetano Oristanio, arrivato in estate dall’Inter che ha la possibilità di contro-riscatto sul giocatore. Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Oristanio.

fonte: TuttoSport