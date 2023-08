Schuurs e non solo, per ogni ‘piano B’ a Pavard l’Inter ha un dubbio: i nomi – CdS

Schuurs è uno dei nomi monitorati dall’Inter qualora il Bayern Monaco dovesse ancora perdere tempo sul fronte Benjamin Pavard. Uno dei tanti piani B che la dirigenza monitora, ma che, secondo il Corriere dello Sport, nutre dei dubbi.

PIANI B – Per quanto riguarda Benjamin Pavard, l’Inter dà un ultimatum al Bayern Monaco, anche se resta fiduciosa di concludere l’affare. In ogni caso, sempre meglio correre ai ripari in caso di necessità. Il piano B “numero uno” sarebbe Schuurs del Torino. Solo che Cairo chiede più o meno le stesse cifre di Pavard, vale a dire una trentina di milioni. Inoltre, sabato sera, l’olandese schierato da braccetto destro ha mostrato tutti i suoi limiti contro Leao. Attenzione anche al nome di Scalvini, che convincerebbe tutti, ma l’Atalanta chiede 40 milioni. Ci sarebbe anche Tanganga del Tottenham, ma anche in questo caso (soprattutto in questo), i dubbi non mancano a livello tecnico.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno