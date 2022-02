Lautaro Martínez, Inzaghi si fida di lui. Ma ora servono i gol

L’Inter è pronta ad affrontare il Liverpool domani alle 21 a San Siro. Gli ottavi di finale di andata di Champions League sono un match di altissimo livello con i tifosi nerazzurri pronti a gustarsi una notte europea che manca da troppo tempo. Simone Inzaghi sembra intenzionato a puntare su Lautaro Martínez.

CONFERME – L’Inter, archiviato il pareggio di Napoli per 1-1, vuole tornare a calcare i campi europei e vivere una notte di Champions League che manca da tanto tempo. Il Liverpool domani arriva a San Siro e i nerazzurri di Simone Inzaghi sono pronti per vivere questa serata. In attacco, al fianco di Edin Dzeko in gol a Napoli (vedi articolo), ci dovrebbe essere Lautaro Martínez e non Alexis Sanchez. Il Toro in questa stagione doveva prendersi sulle spalle la squadra l’attacco nerazzurro ma gli 11 gol segnati in Serie A sono arrivati tutti nel 2021. Il conto delle reti in Champions League addirittura recita 0, mentre nel 2022 l’argentino ha timbrato solo contro la Juventus, in Supercoppa Italiana. Insomma, domani potrebbe essere una sorta di ultima spiaggia per Lautaro Martínez? In caso di flop, Sanchez potrebbe davvero togliergli il posto. In attesa che torni Correa, ovvio.