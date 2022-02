Inter-Liverpool è anche la sfida tra i due amici Dzeko e Salah – CdS

Inter-Liverpool significa anche Edin Dzeko vs Momo Salah, i due compagni alla Roma, domani sera si sfideranno per la terza volta in carriera.

AMICI E NEMICI – Inter-Liverpool domani sera sarà la sfida anche tra i due amici Dzeko e Salah. Tra le due formazioni, quello che ha all’attivo più gol in Champions League è lo stesso Salah, con trentacinque gol, seguito subito dopo da Edin Dzeko, con venticinque. I due sono stati compagni di squadra, alla Roma, dal 2015 al 2017. Nei venticinque gol segnali in UEFA Champions League da Edin Dzeko, due risalgono alla doppia semifinale tra Roma e Liverpool nella stagione 2017-2018, quando i due si sfidarono per la prima volta da avversari. In quel caso si qualificò il Liverpool di Klopp.

