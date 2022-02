UFFICIALE – La Salernitana esonera Colantuono! Pronto il sostituto

L’Inter domani affronta il Liverpool e poi vedrà, in Serie A, un calendario più soft rispetto a quello di gennaio e inizio febbraio. Tra le avversarie, il 4 marzo, ci sarà anche la Salernitana. La squadra campana però non vedrà Stefano Colantuono come allenatore.

UFFICIALE – Mancava solo l’ufficialità dopo le indiscrezioni uscite nella serata di ieri. Stefano Colantuono non è più l’allenatore della Salernitana, a renderlo noto è la stessa società campana attualmente ultima in classifica in Serie A. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali». Il sostituto dovrebbe esserci già e si dovrebbe trattare di Davide Nicola e non di Andrea Pirlo, anche se il nome dell’ex Juventus era uscito nelle ore scorse.