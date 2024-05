Milan, la Curva Sud non la prende bene: «Visto m**de festeggiare lo scudetto!»

Il pareggio nei minuti finali del Milan contro il Genoa di certo non avrà contribuito a placare gli animi dei tifosi della Curva Sud che prima della partita disputata a San Siro, hanno distribuito la Fanzine cercando di spiegare i motivi dello sciopero di oggi. Gli ultras citano anche il ventesimo scudetto appena conquistato dall’Inter, insultando anche i tifosi che hanno giustamente festeggiato.

DURA DA DIGERIRE – Come già noto da qualche giorno, la Curva Sud dei tifosi del Milan prima della sfida contro il Genoa hanno protestato per la stagione deludente disputata quest’anno, alla luce soprattutto dell’ennesimo derby perso contro l’Inter. Questa volta, però, la stracittadina ha fatto più male del solito, avendo consegnato di fatto il ventesimo scudetto agli eterni avversari dell’Inter. Nella Fanzine distribuita oggi a San Siro, i tifosi della Curva Sud del Milan hanno cercato di spiegare i motivi dello sciopero, citando ovviamente anche i tifosi nerazzurri.

DURA PROTESTA – “AC Milan, dove sei?”. Comincia così il comunicato pubblicato nella Fanzine distribuita prima di Milan-Genoa, prosegue: “Un antico proverbio che il mondo del calcio ha fatto suo da molto tempo recita: “Le pecore si contano a maggio”: oggi le contiamo NOI, in questa curva che vedete senza bandiere e senza striscioni per la prima volta dopo diversi anni, dopo quegli anni in cui a difesa di un Milan portato sull’orlo del baratro eravamo rimasti unicamente NOI della Curva Sud. Ora però la nostra pazienza è finita, perché crediamo che in questi 2 anni di aver dato la massima fiducia alla società e il massimo supporto alla squadra ed è arrivato il momento della chiarezza, di sapere finalmente quali siano le reali intenzioni della proprietà”.

Milan, non resta che insultare!

RESTANO A GUARDARE – I tifosi della Curva Sud hanno così spiegato il motivo della protesta, insultando anche i tifosi dell’Inter che hanno festeggiato in faccia il ventesimo scudetto. Prima di abbandonare San Siro a dieci minuti dalla fine di Milan-Genoa: “Siamo al tramonto di una stagione mediocre e deludente che avrebbe potuto vivere un finale migliore ma sono stati fatti tutti gli errori possibili, anche in panchina, per finirla nel peggiore dei modi; abbiamo patito l’eliminazione in Europa League da parte di un’italiana e nessuna voce si è alzata dalla società per dire qualcosa a un popolo rossonero che, ancora una volta, ci aveva creduto e aveva spinto il Milan fino al fischio finale: abbiamo visto le m**de festeggiare il campionato nel derby e abbiamo dovuto ascoltare parole della dirigenza rossonera che ci hanno fatto imbestialire, perché a tutto davvero c’è un limite”.