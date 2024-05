Il Milan proprio non ce la fa! Il Genoa ringrazia Thiaw per l’aiuto

Il Milan non riesce più a vincere, e non fa di certo un favore alla Curva Sud già in protesta per tutta la partita! Il Genoa agguanta il 3-3 e ringrazia soprattutto Thiaw.

PAREGGIO ROCAMBOLESCO – Succede di tutto a San Siro! Milan-Genoa termina infatti sul risultato di 3-3. rossoneri vengono puniti dopo appena 5′ dal rigore di Retegui, trovano il pari con Florenzi nel finale di primo tempo, ma vanno nuovamente sotto a inizio ripresa con l’incornata di Ekuban. Al 69′ azione personale di Okafor che serve facilmente Giroud, ma il francese da solo contro il portiere appoggia male il pallone commettendo un errore madornale. Al 71′ però arriva il colpo di testa decisivo di Gabbia dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 74′ Olivier Giroud riesce a trovare il gol. Decisiva l’azione personale di Pulisic che mette in mezzo il pallone dalla parte opposta per il momentaneo 3-2. Certi della vittoria, la squadra allenata da Stefano Pioli però per l’ennesima volta in questa stagione commette un errore di distrazione concedendo l’autogol con Thiaw. Ennesimo stop di un finale di stagione davvero complicato considerata anche la protesta della Curva Sud.