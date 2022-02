Inter-Liverpool, due squadre con numeri (simili) da Campioni: che show! – CdS

Inter e Liverpool si sfidano domani per un match europeo che premette grande spettacolo. Come sottolineato dal Corriere dello Sport questa mattina, le due squadra hanno numeri simili, ecco quali nel dettaglio.

NUMERI DA CAMPIONI – Inter e Liverpool, il numeri dicono che la sfida di UEFA Champions League sarà uno spettacolo. Si affrontano due squadre con numeri simili: l’Inter è seconda in classifica in Serie A ma con una partita ancora da recuperare, con una media tiri di 16,7. Il Liverpool ha gli stessi gol del Manchester City capolista (61) con una media tiri di 18,9. In Liga e in Ligue 1 nessuno ha segnato quanto Inter e Liverpool: né il Real Madrid, né il PSG, mentre in Bundesliga c’è il Bayern Monaco che supera tutti con 70 gol segnati. In Europa però la musica cambia: se da una parte il Liverpool nelle sei gare del girone ha realizzato 17 reti vincendo tutte le partite, dall’altra parte Inzaghi ha pagato il fatto di aver affrontato per ben due volte il Real Madrid, con solo otto gol segnati.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti