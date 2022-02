Inter-Liverpool, Klopp col tridente Salah, Jota e Mané: le scelte – SM

Inter-Liverpool andrà in scena domani sera alle 21. Nella splendida cornice dello stadio Giuseppe Meazza, Jurgen Klopp, tecnico dei “Reds” si affiderà al tridente formato da Salah, Diogo Jota e Mane. Le ultime da SportMediaset

LE SCELTE – Inter-Liverpool si avvicina. Per la super sfida di San Siro, Jurgen Klopp si affiderà al suo undici migliore. I “Reds”, infatti, arrivano alla sfida col solo Origi indisponibile. Klopp, quindi, si affiderà al suo classico 4-3-3 molto offenisivo, con Allison fra i pali. Difesa formata da Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni e van Dijk e Matip in mezzo. A centrocampo agiranno Fabinho, Henderson e Keita. L’attacco è affidato ai rientranti Salah e Mane, reduci dalle fatiche in Coppa d’Africa, a supporto di Diogo Jota.