Lautaro Martinez in campo dal 1′! Ecco chi in dubbio per Inter-Milan − TS

Lautaro Martinez è rientrato alla base ad Appiano Gentile e punta a Inter-Milan. Nessun dubbio per lui, a differenza di un altro nerazzurro.

NESSUN DUBBIO − Non ci sono dubbi sulla presenza di Lautaro Martinez in campo dal 1′ per Inter-Milan. Secondo Tuttosport il capitano sarà uno degli intoccabili di Simone Inzaghi per il derby tanto atteso. Discorso diverso invece per Alexis Sanchez. Il cileno non si è allenato ieri con i compagni di squadra a causa del rientro in Italia ritardato da alcuni problemi logistici. Sarà a disposizione di Inzaghi solamente a partire da oggi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna