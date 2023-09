Acerbi, ballottaggio con de Vrij al rientro. Uno in vantaggio – CdS

Francesco Acerbi è definitivamente disponibile dopo un mese e poco più di stop. Il problema al soleo della gamba destra lo ha tenuto fuori un po’, ora il ballottaggio con Stefan de Vrij per Inter-Milan.

SORPRESA – La sorpresa di questo derby tra Inter e Milan potrebbe essere proprio Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro è rientrato a pieno regime durante la sosta dopo il problema al soleo della gamba destra e sembra essere in grado di iniziare dal primo minuto. Stefan de Vrij ha dato nuove certezze, ha garantito tre clean sheet consecutivi ed è stato protagonista del miglior reparto d’Europa nei primi 270 minuti stagionali. L’olandese però è stato in nazionale, mentre il compagno si è allenato ad Appiano Gentile ed ha avuto maggiore tempo per stare sotto gli ordini di Simone Inzaghi. Per questi motivi Acerbi è in vantaggio su de Vrij nell’unico ballottaggio in vista della partita per la formazione titolare.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia