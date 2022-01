Kessie, prima diagnosi dopo l’infortunio in nazionale. Ci sarà per il derby?

L’Inter sta per chiudere il doppio colpo Gosens-Caicedo che saranno due armi fondamentali per la seconda parte di stagione. Intanto però si guarda anche in casa Milan dopo l’infortunio accusato a Franck Kessie in nazionale. Ecco la prima diagnosi.

TRAUMA – L’Inter alla ripresa del campionato affronterà il Milan nel derby. Una partita fondamentale per la stagione con i rossoneri che potrebbero non avere Kessie. Il calciatore infatti è uscito infortunato nell’impegno in Coppa d’Africa della sua Costa d’Avorio (vedi articolo), poi eliminata ai rigori. Ecco la prima diagnosi riportata da Milannews. “Lo staff medico del Milan si è già messo in contatto con quello della nazionale della Costa d’Avorio. Il giocatore ha riportato un trauma costale da valutare al suo rientro a Milano con esami strumentali specifici”. Kessie è già di ritorno in Italia vista appunto l’eliminazione della Costa d’Avorio. Ma bisognerà capire l’entità del trauma ricevuto. Se ci fossero delle fratture i tempi di recupero si allungherebbero.

Fonte: Milannews