Argentina, focolaio di Covid-19. Due giocatori e il ct Scaloni positivi

Il Covid-19 non risparmia nessuno. Dopo vari casi in Italia e nei vari club arrivano notizie di un focolaio anche dal ritiro dell’Argentina. Nell’albiceleste c’è ovviamente Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro nella notte tra domani e venerdì sfiderà Sanchez e il suo Cile.

FOCOLAIO – Non sembra dare tregua il Covid-19 al mondo. Dal ritiro dell’Argentina infatti arrivano dei casi di Covid con il ct Scaloni e il suo vice, Aimar che non saranno in panchina contro il Cile. Il match tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez vedrà alla guida dell’Argentina Ayala e Walter Samuel, the Wall. Ad annunciare la propria positività è lo stesso ct Scaloni che afferma come anche Mac Allister e Buendia siano positivi. Domani la selezione argentina si sottoporrà a nuovi tamponi e vedremo se usciranno nuove positività.