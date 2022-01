Zhang a Milano, quanto lavoro e quante operazioni!

L’Inter sta per chiudere il doppio colpo per portare alla corte di Inzaghi Robin Gosens e Felipe Caicedo. In queste settimane, visto la presenza di Steven Zhang a Milano, il lavoro su tavolo è tanto e il presidente è riuscito a conciliare tutto.

LAVORO – L’Inter è pronta a chiudere per Gosens e Caicedo. Saranno due acquisti importanti per la seconda parte di stagione e non solo. Questi sono giorni frenetici per la dirigenza nerazzurra ma anche per Steven Zhang, presidente dell’Inter, presente a Milano nella fase calda della stagione. Dopo il successo in Supercoppa Italiana con tanto di discorso negli spogliatoi, il numero 1 nerazzurro ha tanto lavoro da fare. Oltre agli acquisti infatti c’è da ufficializzare il rinnovo della dirigenza in toto, quello di Brozovic e imbastire un dialogo con Handanovic e Perisic. Settimane di lavoro senza sosta per Zhang dunque che rimarrà in Italia ancora un po’, probabilmente fino alla sfida con Liverpool. Ciò che è certo è che la presenza di Zhang a Milano fa bene e farà bene.