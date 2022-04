Juventus, ballottaggio in attacco: Allegri a ‘specchio’ contro l’Inter – CdS

Allegri dal canto suo conosce bene l’opportunità di oggi in caso di vittoria e studia tutte le possibili alternative per battere i nerazzurri e addirittura scavalcarli in classifica. Anche secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri potrebbero schierarsi a specchio.

UN DUBBIO – Juventus-Inter, oggi più che mai è la sfida delle sfide in Serie A. Massimiliano Allegri pensa a una formazione a trazione anteriore contro l’Inter (vedi articolo), ma resta comunque un dubbio fondamentale in attacco: confermata la presenza di Paulo Dybala, il ballottaggio resta tra Alvaro Morata e Federico Bernardeschi. Con l’azzurro, Allegri avrebbe maggiore sostanza in fase di non possesso e la possibilità di passare dal 4-2-3-1 al 3-5-2 come l’Inter, con l’ex Fiorentina nel ruolo di mezzala.

Fonte: Corriere dello Sport

