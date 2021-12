Juric fa pretattica a poche ore da Inter-Torino: due nomi di troppo in panchina

Juric ha aspettato l’ultimo momento buono per diramare la lista dei convocati. E a circa tre ore dall’inizio di Inter-Torino l’effetto sorpresa è riuscito. In attesa di scoprire la formazione ufficiale, bisogna aspettarsi almeno due esclusioni last minute

JURIC STRATEGA – Scelta curiosa, quella di Ivan Juric, convocare 25 calciatori per Inter-Torino (vedi lista dei convocati). Sebbene tra campo e panchina siano “solo” 23 i possibili protagonisti della partita. Nell’elenco figura anche il quarto portiere Razvan Sava, al posto del dodicesimo Etrit Berisha, ma soprattutto il centrocampista Dennis Praet, dato praticamente assente per infortunio fino a stamattina. Saranno loro, alla fine, i due esclusi di Juric? Le condizioni di Praet saranno decisive per capire se potrà davvero essere della partita. Per il resto, risolti gli ultimi dubbi: ci sono Tomas Rincon e Simone Zaza, ma non Daniele Baselli (vedi probabili formazioni di Inter-Torino).