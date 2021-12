Inter-Torino: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Inter-Torino è in programma oggi a partire dalle ore 18:30. Partita valida per la 19ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, l’ultima del girone di andata. Inter già campione d’inverno ma non bisogna frenare. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Torino

INDISPONIBILI – Fuori per infortunio il solo Joaquin Correa, a cui si aggiunge Nicolò Barella squalificato. Non saranno della partita gli esuberi Gabriel Brazao (infortunato) e Facundo Colidio, come di consueto.

Non è stata diramata la lista dei convocati di Simone Inzaghi

MODULO – Previsto il solito 3-5-2 per l’Inter, che stavolta avrà di fronte una macchina tatticamente perfetta come il Torino di Ivan Juric per complicare i piani nerazzurri.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic tra i pali. Al centro Stefan de Vrij con Milan Skriniar terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistro.

CENTROCAMPO – Largo a destra Denzel Dumfries con Ivan Perisic a sinistra. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Arturo Vidal favorito su Roberto Gagliardini per giocare da mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – In avanti Edin Dzeko è in ballottaggio con Alexis Sanchez per affiancare Lautaro Martinez, che al momento rappresenta l’unica certezza dal 1′ dopo aver inizialmente rifiatato a Salerno.

Inter-Torino, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 48 Satriano.

La probabile formazione del Torino di Juric

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per gli ospiti. Clicca qui per scoprire le ultime novità sulla probabile formazione del Torino di Ivan Juric, che sarà ospite dell’Inter a San Siro. In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Torino, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).