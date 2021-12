Inter-Torino: le probabili formazioni della 19ª giornata di Serie A

Inter-Torino è l’ultima partita nerazzurra dell’anno solare 2021 ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Inzaghi né di Juric. Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:30 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 19ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. L’ultima del girone di andata. Ecco le probabili formazioni di Inter-Torino in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; , 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Calhanoglu e Lautaro Martinez.

Squalificato: 23 Barella.

Indisponibili: Brazao; 19 J. Correa, 49 Colidio.

Ultime notizie: Il grande ballottaggio di Inzaghi è in mezzo al campo, dove la scelta tra Vidal e Gagliardini per sostituire lo squalificato Barella non è ancora presa. Il cileno può essere la soluzione dal 1′ ma è prevedibile la staffetta. Dubbio anche in attacco: vale la pena rinunciare a questo Sanchez? Possibile panchina per Dzeko.

Inter-Torino, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Juric

TORINO (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Bremer, 13 Ricardo Rodriguez; 17 Singo, 10 Lukic, 4 Pobega, 27 Vojvoda; 11 Pjaca, 14 Brekalo; 19 A. Sanabria.

A disposizione: 1 Berisha, 89 Gemello; 5 Izzo, 6 Zima, 15 Ansaldi, 25 Kone, 34 Ola Aina, 38 Mandragora, 70 Warming, 77 Linetty, 88 Rincon, 99 Buongiorno.

Allenatore: Ivan Juric

Diffidati: Buongiorno e Ola Aina.

Squalificati: –

Indisponibili: 9 Belotti, 20 Edera, 22 Praet, 24 Verdi.

Ultime notizie: Possibili sorprese di formazione per Juric, che pensa di riproporre Izzo in difesa (fuori Djidji?). A sinistra Vojvoda è favorito sull’ex Ansaldi. Difficile prevedere stravolgimenti in attacco. Da capire se i “partenti” Rincon, Baselli e Zaza verranno portati almeno in panchina.

