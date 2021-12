Inter-Torino, i convocati di Juric per il match: un recupero a sorpresa

Inter-Torino è in programma questa sera alle 18:30. Ivan Juric, tecnico dei granata, ha diramato la lista dei convocati per il match di San Siro. Recuperata una pedina a sorpresa

RECUPERO – Inter-Torino andrà in scena questa sera alle 18:30. Il tecnico dei granata Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida di San Siro. Presente anche il centrocampista Dennis Praet, in dubbio alla vigilia per un problema fisico. Di seguito l’elenco completo dei convocati per il match.

PORTIERI: Gemello, Milinkovic-Savic, Sava

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Rincon

ATTACCANTI: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming, Zaza

