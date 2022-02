Inzaghi, una sicurezza: Sanchez e Dzeko in passato hanno già segnato al Liverpool

Inzaghi in vista di Inter-Liverpool riflette sul possibile attacco da schierare per fronteggiare gli inglesi. La “sorpresa” potrebbe essere Alexis Sanchez che, proprio come il suo compagno di reparto Edin Dzeko, in passato ha già sfidato i Reds.

CONTRO IL LIVERPOOL – Inzaghi mercoledì sfiderà il Liverpool in UEFA Champions League e, già senza Nicolò Barella causa squalifica, studia soluzioni per mantenere comunque un livello di pericolosità e giocare a viso aperto, soprattutto davanti al proprio pubblico. L’unico punto fermo per quanto riguarda l’attacco è Edin Dzeko, se non altro anche l’attaccante più in forma della squadra. A differenza di Lautaro Martinez, che non segna su azione da dicembre. Ecco perché la “sorpresa”, sotto questo punto di vista potrebbe essere Alexis Sanchez, che in passato ha già sfidato il Liverpool in Premier League, così come il bosniaco. Il cileno ha affrontato i Rets ben nove volte, segnando anche due gol con la maglia dell’Arsenal. Dzeko, invece, di gol ne ha segnati tre in undici partite, due in particolare in semifinale di Champions League con la maglia della Roma.