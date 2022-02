Colantuono esonerato! La Salernitana riparte: un ex Inter possibile come nuovo allenatore

Colantuono non terminerà la stagione sulla panchina della Salernitana in Serie A. E il prossimo allenatore granata può essere un ex Inter, anche se non con un passato da tecnico nerazzurro

NUOVO ESONERO – La Salernitana in questi minuti ha comunicato l’esonero a Stefano Colantuono, che quindi non siederà sulla panchina granata in questo finale di stagione. Pertanto, a San Siro, in occasione di Inter-Salernitana (venerdì 4 marzo, ndr) ci sarà spazio per un nuovo allenatore. Che probabilmente non sarà l’ex Fabrizio Castori, esonerato circa quattro mesi fa ma ancora sul taccuino salernitano. Secondo quanto risulta a Gianluca Di Marzio – giornalista di Sky Sport – la nuova ipotesi per la panchina della Salernitana è Andrea Pirlo, pronto a subentrare a Colantuno. L’ex centrocampista dell’Inter, finora protagonista di una sola stagione da allenatore, nella scorsa stagione alla Juventus, dovrà rispondere alle proposta del Direttore Sportivo Walter Sabatini (vedi intervista esclusiva). Sarà proprio Pirlo il nuovo allenatore della Salernitana? Difficile convincerlo, per questo Sabatini ha già pronta l’alternativa: si tratta di Davide Nicola, libero dopo l’esperienza al Torino.