Lautaro Martinez, alzare il livello: ancora a secco in Champions League

Lautaro Martinez non sta attraversando un grande momento in maglia Inter, con la via del gol che manca in campionato da dicembre, contro la Salernitana. L’argentino è ancora a secco anche in Champions League e proprio contro il Liverpool è il momento di dimostrare di aver alzato il livello.

FARE LA DIFFERENZA – Nelle sei partite disputate in UEFA Champions League in questa stagione, Lautaro Martinez non è ancora riuscito a trovare il gol. L’occasione di mettere fine a questa siccità di reti arriverà mercoledì. Sebbene, certo, si tratti di una sfida piuttosto difficile. Di fronte, infatti, ci sarà uno squadrone come il Liverpool, che ha comunque subìto fin qui sei gol in sei partite nella fase a gironi della UEFA Champions League. Per Lautaro Martinez sarà anche l’occasione di dimostrare di saper fare la differenza anche quando si alza il livello, un passo fondamentale sul suo percorso per confermarsi uno dei migliori attaccanti in Europa e nel Mondo.

Lautaro Martinez double-face: letale in Argentina, a secco in nerazzurro

NECESSARIO SBLOCCARSI – Un altro motivo della necessità di un gol per Lautaro Martinez non è solo lo sbloccarsi in Europa. Ma anche in generale. L’argentino, infatti, non segna in campionato dal 17 dicembre 2021, sul campo della Salernitana. L’ultimo gol in generale con la maglia dell’Inter è arrivato nella Supercoppa Italiana contro la Juventus, sebbene su calcio di rigore. Di certo trovare un gol contro una squadra come il Liverpool darebbe un’ulteriore spinta all’argentino, anche a livello mentale. Ora servono anche e soprattutto i suoi gol, specialmente dopo aver perso (almeno virtualmente, vista la partita da recuperare contro il Bologna) la testa della classifica. Champions League e Serie A. Ora Lautaro Martinez deve caricarsi l’Inter sulle spalle e alzare il livello. Individuale, ma anche di squadra.