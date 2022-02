Inter-Liverpool e le incognite di Inzaghi dalla difesa all’attacco

Si avvicina sempre di più Inter-Liverpool, sfida prestigiosa che segna il ritorno dei nerazzurri agli ottavi di finale della UEFA Champions League. Per Simone Inzaghi sono diverse le incognite di formazione nei vari reparti.

RIFLESSIONI SULLA DIFESA – Simone Inzaghi non ha sicuramente vita facile nel preparare Inter-Liverpool. La forza degli avversari non permette di sbagliare nulla, nemmeno nelle scelte di formazione. Un reparto sicuramente su cui bisogna concentrarsi è la difesa, che nelle ultime uscite non è stata perfetta. Specialmente Stefan de Vrij non ha dato le garanzie che ci si aspetterebbero da un giocatore del suo calibro. Un altro dubbio è legato ad Alessandro Bastoni, ancora alle prese con il problema alla caviglia subìto nella gara di Coppa Italia contro la Roma. Valutazioni, su entrambi i giocatori, a cui il tecnico dovrà sicuramente pensare parecchio.

Inter-Liverpool, non solo difesa: le possibili incognite di Simone Inzaghi

CENTROCAMPO E ATTACCO – Un’altra incognita per Inter-Liverpool è sicuramente a centrocampo. Un’incognita obbligata, vista la squalifica di Nicolò Barella. La “sua“ maglia da titolare è divisa fra tre giocatori: Arturo Vidal, Roberto Gagliardini e Matias Vecino. Il cileno è favorito sugli altri, sebbene la sua condizione fisica – come si è visto in Coppa Italia – non sia al top. Infine, bisognerà anche valutare la coppia d’attacco. Edin Dzeko si sta dimostrando imprescindibile, un po’ meno Lautaro Martinez. L’argentino è stato chiamato più volte ad alzare il livello delle sue prestazioni, senza tuttavia riuscirci. In Inter-Liverpool dovrebbe essere di nuovo lui a partire titolare con il bosniaco, sebbene Alexis Sanchez si sia dimostrato più incisivo quando è partito dal primo minuto. Tante, come detto, le incognite per Simone Inzaghi. Il tempo scorre.