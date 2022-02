Inter, le ultime. Inzaghi preoccupato in Serie A? No, Napoli infatti… – Sky

L’Inter prepara la super-sfida al Liverpool di mercoledì. Un match importante perché è l’andata degli ottavi di finale di Champions League e va a concludere un mese e mezzo di fuoco per i nerazzurri. Ecco le ultime da Sky Sport.

PERIODO – Una sfida da dentro o fuori quella contro il Liverpool che potrebbe dire molto sulla sfida di ritorno ad Anfield Road a marzo. L’Inter vuole far bene ed ecco le ultime da Matteo Barzaghi a Sky Sport. «L’Inter arriva al Liverpool dopo un mese e mezzo infernale. Ha battuto la Lazio, la Juventus, ha vinto col Venezia e con l’Empoli e la Roma in Coppa Italia e ha perso con Milan e pareggiato col Napoli. Ora in campionato inizia un periodo più soft, con una calendario che vede sulla carta sfide più semplici con l’Inter che deve far bene per sognare lo scudetto. Oggi si è cominciato a parlare di Bologna-Inter mentre stamani si è allenato per buona parta dell’allenamento col gruppo Bastoni. Vidal al posto di Barella mentre davanti Sanchez insidia Lautaro Martínez. Inzaghi preoccupato? Il derby ha fatto la differenza, ma l’Inter ha giocato bene e si è visto. Se avesse perso a Napoli allora le cose potevano cambiare. L’Inter nel secondo a Napoli ha dato segnali importanti, è uscita indenne dal Maradona e questo conferma che è forte».