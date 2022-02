Cancelo: «Italia importante per me, all’Inter migliorato tatticamente»

Joao Cancelo, diventato uno dei punti fermi del Manchester City, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di UEFA Champions League contro lo Sporting Lisbona ha parlato del suo passato in Italia tra Inter e Juventus.

IN ITALIA – Joao Cancelo ricorda così il suo passato all’Inter: «L’Italia è stata molto importante per la mia carriera. Inter e Juventus sono due grandi squadre, sono migliorato molto tatticamente, mentre tecnicamente sono stato sempre bravo. Ma tatticamente sono cresciuto tanto in Italia, la mentalità è completamente diversa rispetto a Spagna e Inghilterra, è stato un periodo in cui ho imparato tanto e vivere là mi è piaciuto molto. Sia a Torino che a Milano mi sentivo a mio agio, e sono grato per il tempo passato con questi due grandi club in Italia».