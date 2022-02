Inter, quartetto di ferro verso il termine: tempo di mini-bilancio

La partita di mercoledì contro il Liverpool chiuderà il “quartetto” di ferro che ha visto impegnata l’Inter dal rientro dopo l’ultima sosta per le nazionali. Milan, Roma (Coppa Italia), Napoli e gli ottavi di Champions League. Dopo la sfida agli inglesi sarà tempo di un mini-bilancio.

TOUR DE FORCE – Le energie fisiche e nervose dell‘Inter sono state messe a dura prova nelle ultime due settimane. E non è ancora finita. Tanto della stagione nerazzurra è passato (e passerà) dalle quattro partite di ferro a cui la squadra è stata sottoposta dopo il rientro dalla sosta per le nazionali. Per il campionato, l’Inter ha affrontato le sue due dirette inseguitrici. Il Milan, con una sconfitta rocambolesca nel derby, e il Napoli in trasferta. Un pareggio che aiuta a mantenere il vantaggio negli scontri diretti contro i partenopei, oltre a tenere invariate le distanze, anche in forza di una partita (quella contro il Bologna – vedi ultime) ancora da recuperare. Ma anche per la Coppa Italia, con l’importante quarto di finale contro la Roma di José Mourinho, un esame passato a pieni voti. Infine, il ritorno agli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Una partita ancora da affrontare.

Inter, scoglio più duro quasi superato: il mini-bilancio delle ultime quattro

MINI-BILANCIO – Al termine della sfida di mercoledì, sarà tempo di fare un mini-bilancio in casa Inter. Che ancora una volta ha dimostrato – quantomeno in Italia – la propria superiorità sul campo, raccogliendo però meno di quanto si sarebbe dovuto. Nei due veri big match di questo periodo non sono arrivate vittorie, un leitmotiv che – nei tempi regolamentari – si è ripetuto per tutta la stagione, salvo la vittoria contro il Napoli all’andata. In Europa e in campionato, infatti, l’Inter spesso non è riuscita ad avere la meglio negli scontri diretti (contando le prime quattro, più la Juventus e il Real Madrid). Contro il Liverpool sarà un’altra prova importante per i nerazzurri. Difficile, quasi impossibile. Ma quale migliore occasione per testare il percorso di crescita della squadra?