Bologna-Inter 0-3 a tavolino? Oggi l’udienza davanti alla Corte Sportiva d’Appello della FIGC per il rinvio della partita. I nerazzurri dal canto loro chiedono la revoca della decisione del Giudice Sportivo della Lnpa del 21 gennaio. Ma i precedenti giocano a favore del club rossoblù.

OGGI L’UDIENZA – Bologna-Inter, si terra oggi pomeriggio, davanti alla Corte Sportiva d’Appello della FIGC, l’udienza in cui si discuterà del reclamo die nerazzurri, che chiede la revoca della decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata ordinata la disputa della partita del dall’Ara. Gara inizialmente in programma lo scorso 6 gennaio e non giocata a causa del provvedimento della Ausl di Bologna che, la sera del 5 gennaio, ha bloccato la squadra in ritiro pre-match. L’Inter fondamentalmente si aggrappa al recente caso di Udinese-Salernitana, ancora sub iudice, in cui il Giudice Sportivo della Lega, nonostante il provvedimento impeditivo della Asl di Salerno, ha deciso per lo 0-3 a tavolino in favore dell’Udinese, con un punto di penalizzazione in classifica per i campani.

VERSO IL NO – Tutti i casi precedenti in cui le autorità sanitarie hanno bloccato una squadra giocano in favore del Bologna, a partire da Juventus-Napoli del 2020, dove viene riconosciuta, a favore del club che non si è presentato in campo, la causa di forza maggiore.

Fonte: Corriere dello Sport