Bastoni, ieri lavoro intenso ad Appiano. Speranza per Inter-Liverpool – TS

RECUPERO – Alessandro Bastoni è vicino al recupero dall’infortunio alla caviglia, patito nel corso di Inter-Roma in Coppa Italia. Secondo il quotidiano torinese, il difensore nerazzurro, nella giornata di ieri, ha lavorato intensamente ad Appiano Gentile. Oggi proverà l’accelerata decisiva e, in caso di risposte positive, sarà in campo in Inter-Liverpool. Bastoni, spiega il Tuttosport, dovrà dimostrare totale affidabilità, vista la caratura degli avversari che andrà ad affrontare: di fronte, infatti, ci saranno Salah, Manè e Firmino.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino