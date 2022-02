Tacchinardi: «Inter, passate scorie derby. Spalletti ha dato una sensazione»

Tacchinardi non giudica in maniera negativa il pareggio dell’Inter a Napoli, tanto da aver costretto Spalletti a risistemare la squadra. L’ex centrocampista della Juventus, nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, contesta invece il momento di Lautaro Martinez.

IN DIFFICOLTÀ – Per Alessio Tacchinardi il Toro è spuntato: «È Lautaro Martinez quello che stava facendo fatica, perché Edin Dzeko ha fatto gol col Napoli e dà continuità. Lautaro Martinez sta avendo un periodo di flessione, però ho visto un’Inter che mi ha dato la sensazione di aver passato la scoria derby. Poteva esserci, era una linea sottile ma ha fatto una gran partita in Coppa Italia e anche contro il Napoli, dopo un non bellissimo primo tempo, ha dimostrato di essere una squadra forte e convinta mentalmente di poter arrivare in fondo. Poi penso che Lautaro Martinez si sbloccherà, perché è un giocatore importante. Quando Luciano Spalletti ha cambiato, dando la sensazione che l’Inter stava prendendo campo e poteva far male, si è abbassato. È stato molto intelligente, perché se l’Inter avesse vinto il Napoli sarebbe stato quasi fuori dai giochi».