Inter-Liverpool, per Inzaghi dubbi sull’attacco: in tre per due maglie – TS

Inter-Liverpool è in programma mercoledì alle 21. Inzaghi, in vista della super sfida di San Siro, potrebbe affidarsi a Lautaro Martinez in attacco, nonostante il periodo nero dell’argentino

DUBBI – Inter-Liverpool rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione dei nerazzurri. In vista della sfida di San Siro, Simone Inzaghi, non ha sciolto i dubbi sul tandem d’attacco che opporrà ai “Reds”. Secondo quanto riportato dal Tuttosport (a differenza da quanto riportato dal Corriere dello Sport ) il tecnico dovrebbe puntare ancora su Lautaro Martinez titolare, nonostante il “Toro” stia vivendo un periodo di crisi. L’argentino, infatti, non segna dal 17 dicembre in Serie A e, in Champions League, l’ultima rete risale al novembre 2020 (Real Madrid-Inter 3-2, ndr). Al suo fianco Edin Dzeko, con Sanchez che dovrebbe partire, almeno inizialmente, dalla panchina.

Fonte: Tuttosport