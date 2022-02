UFFICIALE – Bologna-Inter, ricorso respinto: si deve giocare

Respinto ufficialmente il ricorso della società nerazzurra per Bologna-Inter. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha deciso che la gara dovrà giocarsi, così come le altre gare rinviate.

SI GIOCA! – Niente 0-3 a tavolino. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso dei nerazzurri per Bologna-Inter. Questo quanto si legge sul sito della FIGC, anche in merito alle altre gare coinvolte: “Accolto il ricorso della Salernitana, respinti quelli presentati da Inter ed Udinese: sono queste le decisioni adottate oggi dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale-sezioni riunite in merito alle tre gare Udinese-Salernitana, Bologna-Inter ed Atalanta-Udinese legate ad episodi di COVID registrati all’interno delle squadre“.