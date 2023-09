Inzaghi pensa al turnover per Real Sociedad-Inter: non solo Pavard − SM

L’Inter si prepara a scendere in campo anche in Champions League: manca poco all’esordio contro la Real Sociedad! Inzaghi per l’occasione pensa al turnover. I nomi.

TURNOVER − Real Sociedad-Inter sarà la prima gara di Champions League per la stagione 2023/24. Simone Inzaghi si prepara al turnover, visto che gli impegni da ora in avanti saranno ravvicinati. Il derby, stravinto dai nerazzurri, ha portato via tante energie e per questo motivo il mister pensa a dei cambi. Secondo SportMediaset, potrebbe essere arrivato il momento dell’esordio di Benjamin Pavard. Ma non sarebbe l’unico diverso dagli 11 titolari della ultime. Dovrebbero trovare spazio dal primo minuto anche Carlos Augusto, per far rifiatare Federico Dimarco, e Davide Frattesi, per concedere qualche minuto di riposo all’implacabile Henrikh Mkhitaryan. Al centro della difesa potrebbe poi tornare Stefan De Vrij.