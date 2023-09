Inter, dopo il Milan testa alla Real Sociedad! Il programma di Inzaghi − Sky

L’Inter, dopo la vittoria di carattere e di qualità ottenuta nel derby contro il Milan, si prepara a esordire in Champions League: questo il programma di Simone Inzaghi.

PROGRAMMA − L’Inter ha festeggiato e gioito della vittoria schiacciante ottenuta a San Siro nel derby contro il Milan. Adesso, dopo la domenica libera concessa come premio da parte di Simone Inzaghi, si riprende a lavorare a partire da oggi ad Appiano Gentile per preparare l’esordio in Champions League contro la Real Sociedad. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi a Sky Sport, infatti, con la carica acquisita dal derby i nerazzurri tornano già dalla giornata odierna ad allenarsi come da programma. Testa all’esordio in Europa, con la consapevolezza di dover (e voler) far bene fin da subito.