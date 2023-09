Inzaghi e le rotazioni previste in Real Sociedad-Inter da riaggiornare

Inzaghi prepara la miglior formazione possibile per l’esordio stagionale in Champions League, per questo le rotazioni previste in Real Sociedad-Inter potrebbero essere meno di quelle ipotizzate finora. Il tecnico nerazzurro ragiona sullo stato di forma dei titolari da far rifiatare

MODIFICHE PONDERATE – Da settimane si parla di “rotazioni” quando si ipotizzano le formazioni dell’Inter di Simone Inzaghi in vista del calendario con una partita ogni tre giorni. Calendario che è in arrivo. Anzi, il periodo è già iniziato con Inter-Milan e continuerà fino a Inter-Bologna. Ovvero tutte le partite tra la prima e la seconda sosta internzionale di questa stagione. Ma cosa si intende per rotazioni dal punto di vista di Inzaghi? Molto semplicemente, si tratta di almeno un cambio strategico in ogni ruolo o comunque in ognuno dei tre reparti. Non è detto che le rotazioni avvengano sempre in quantità ma il copione inzaghiano, spesso fin troppo rigido, lo prevede. Nel primo giro di rotazioni entra in scena la prima alternativa (in genere il primo cambio dalla panchina, ndr) in difesa, a centrocampo e in attacco. Seguendo questo schema, quali potrebbero essere le rotazioni di Inzaghi in Real Sociedad-Inter di mercoledì sera?

Real Sociedad-Inter: chi cambia Inzaghi?

PRIMI CAMBI – Nelle rotazioni di Inzaghi non è previsto l’avvicendamento in porta. Almeno in Champions League, dato che – invece – è previsto in Coppa Italia ma in quel caso il turnover è totale. Le rotazioni seguono altre logiche. In difesa dovrebbe tornare dal 1′ Stefan de Vrij ma solo perché Francesco Acerbi viene da circa 100′ sfiancanti nel Derby di Milano, cioè dopo la sua prima presenza stagionale post-infortunio. A centrocampo probabilmente può essere il turno di Davide Frattesi, che contende il posto a Nicolò Barella ma Inzaghi – a sorpresa – potrebbe anche decidere di far rifiatare Henrikh Mkhitaryan dopo le fatiche di Inter-Milan. In attacco scalpita Marko Arnautovic, sebbene sia difficile sostituire il Marcus Thuram visto nelle prime uscite stagionali. A queste tre rotazioni per ogni reparto si aggiunge la quarta, che riguarda le corsie laterali, quindi la seconda modifica a centrocampo. Il primo cambio al momento prevede Carlos Augusto titolare a sinistra con Federico Dimarco a riposo. Tutto piuttosto lineare, quasi scontato.

Pavard in attesa ma nulla di certo ancora

SITUAZIONE AGGIORNATA – Quattro undicesimi “ruotati” rispetto al 5-1 di Inter-Milan ma potenzialmente cinque. Sì, perché il vero avvicendamento in difesa riguarda Benjamin Pavard, che è pronto per prendere il suo posto da braccetto destro. A uscire dall’undici titolare dovrebbe essere il pari ruolo Matteo Darmian ma non è escluso che sia Alessandro Bastoni, un po’ affaticato, dirottando proprio il numero 36 sul centro-sinistra o magari Acerbi. L’esordio di Pavard dal 1′ non è ancora certo ma è la mossa più logica per inserire il difensore francese negli schemi dell’Inter di Inzaghi. Effettuare quattro-cinque modifiche in una partita così delicata non è semplice, anche per questo motivo Inzaghi potrebbe limitare le rotazioni a un paio di reparti. E probabilmente il reparto che non verrà toccato è l’attacco. Thuram titolare anche in casa della Real Sociedad e Arnautovic dal 1′ in casa dell’Empoli nel lunch match di domenica è più che un’ipotesi. Situazione ancora in divenire ma abbozzata: Pavard e Frattesi caldeggiano la propria candidatura, Carlos Augusto spera un po’ come de Vrij, invece Arnautovic perde quota ora. Ecco il bollettino aggiornato delle probabili rotazioni di Inzaghi in vista di Real Sociedad-Inter.