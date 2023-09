L’Inter si aggiudica Thuram e beffa il Milan, tra mercato e campo! – TS

L’Inter scippa Thuram al Milan nel corso del mercato. In campo, nel derby, dimostra di aver avuto ragione. TuttoSport racconta alcuni retroscena nella trattativa legata al francese.

BLITZ – Dallo scontro nel derby contro l’Inter il Milan ne esce distrutto, non fisicamente ma di certo psicologicamente. Di certo il risultato finale, di 5-1, non aiuta il morale della squadra di Stefano Pioli. Se al numero di gol, poi, ci aggiungiamo che uno lo ha messo a segno su rigore l’ex rossonero Hakan Calhanoglu e l’altro, più un assist, quel Marcus Thuram che era vicinissimo al Milan, allora la situazione si complica. Come sul campo sabato scorso così anche sul mercato, l’Inter ha fatto scattare un blitz pesantissimo e ha scippato un calciatore, 3 punti e il morale ai cugini. Lo stesso attaccante francese ha raccontato, dopo la vittoria nel derby, di come è giunto in nerazzurro.

RETROSCENA – L’edizione odierna di TuttoSport aggiunge qualche dettaglio nella storia, spiegando che il corteggiamento di Giuseppe Marotta è risultato determinate nel cambio di rotta, da una sponda all’altra di Milano. Il primo ok era arrivato lo scorso gennaio, con la sicurezza del colpo a parametro zero. L’intoppo è stato l’inserimento, tra giungo e inizio luglio, del PSG. Dove Thuram sarebbe andato, con molta probabilità, se Nagelsmann ne fosse diventato l’allenatore. Saltato il trasferimento del tecnico tedesco, l’Inter è tornata alla carica sull’attaccante francese e, forte dell’incasso di Edin Dzeko, ha messo sul piatto del Borussia Moenchengladbach l’offerta giusta. Il Milan, a quel punto, si è ritirato dalla corsa, non volendo pareggiare l’offerta.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna