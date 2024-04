Zappa: «Inter, gara più difficile di tutte. Non basta il 100%»

Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, ospite a Radiolina ha parlato della sfida che si sta avvicinando contro l’Inter. Sottolineando la forza della squadra nerazzurra.

APPUNTAMENTO A DOMENICA – L’Inter continua a macinare punti e avversarie, con un solo “stop” nel girone di ritorno, ovvero il pareggio casalingo contro il Napoli. I nerazzurri arrivano dall’1-2 al cardiopalma contro l’Udinese e sfideranno il Cagliari domenica, con tanta voglia di vincere per poter mantenere viva la possibilità di vincere lo scudetto nel derby di lunedì 22 aprile contro il Milan. Una partita, però, importante anche per i rossoblu, come sottolinea il difensore Gabriele Zappa. In palio ci sono infatti punti importanti per la corsa alla salvezza.

Inter-Cagliari, il pensiero di Gabriele Zappa

CENTOVENTI PERCENTO – Gabriele Zappa ha infatti parlato così di Inter-Cagliari di domenica, sottolineando la difficoltà della partita di San Siro: «Bisogna lottare con i denti, perché è senza ombra di dubbio la partita più difficile del campionato. Loro hanno dimostrato di essere la squadra più forte del campionato. Dovremo dare il 120%, perché il 100% non basta. Di sicuro ci batteremo». Insomma, il difensore del club sardo non ha alcuna intenzione di minimizzare i meriti dell’Inter in questo campionato. Segnale che ogni avversaria parte già con un certo “timore reverenziale” nei confronti di una squadra in grado di conquistare 82 punti in 31 giornate, con il miglior attacco, la miglior difesa e la miglior differenza reti della competizione. E, soprattutto, con una distanza di +14 sulla seconda in campionato, quel Milan che teme lo scenario scudetto nel derby.