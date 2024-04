Marotta: «Zanetti fa un’attività importante. Sa cosa è il sudore»

Giuseppe Marotta all’evento Capitani non ha trattato solo temi di campo, ma ha anche parlato di Javier Zanetti e del ruolo degli ex giocatori come lui.

ICONE – Giuseppe Marotta descrive il ruolo di Javier Zanetti e non solo: «Per noi ogni società deve avere all’interno un ex campione. I nuovi giocatori quando vengono devono conoscere il club. Diverso quando a trasmetterti tutto è un campione importante e forte d’esperienza. Zanetti ha senso d’appartenenza, sa cosa è il sudore, la sofferenza. Uomini come lui fanno attività importanti che nessun’altro può fare. Un sentimento molto forte, al Real Madrid e al Barcellona hanno un patrimonio delle Legends che ancora qui viene trascurato. Ho pranzato alla Pinetina con Sandro Mazzola, non veniva da vent’anni. Mea culpa per questo. Uomini come lui sono un patrimonio da tutelare e conservare. Dobbiamo trasmettere noi valori come la memoria».