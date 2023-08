Zanetti: «Difficile ripetersi, ma l’Inter vuole essere protagonista»

Javier Zanetti ha fatto compagnia a Giuseppe Marotta, come lo scorso anno, a Nyon per i sorteggi dei gironi di Champions League. L’ex capitano nerazzurro ha detto questo con Sky Sport.

COMPETITIVI – Javier Zanetti è fiducioso: «La competizione è diversa, c’è molta qualità nei nostri avversari. In Champions League tutte le partite sono complicate, l’importante è che l’Inter stia bene e possa preparare al meglio tutte le gare. Cresce autostima, mentalità, i ragazzi della finale sono stati aiutati in questo. I nuovi vogliono giocare da protagonisti, è sempre difficile però ripetersi e lavoreremo con umiltà. Sicuramente ha aiutato la finale per la crescita. Credo che la base dell’anno scorso c’è e non ci dobbiamo accontentare. Dobbiamo essere protagonisti, dobbiamo puntare in alto e andare più avanti possibile. La finale persa gira intorno ai giocatori, vorranno fare bene».

CRESCITA – L’argentino ha continuato: «In queste due partite di campionato la squadra è stata tranquilla, sicura di sé stessa e consapevole. Siamo cresciuti in carattere e mentalità. I ragazzi pensano bene al percorso che stanno facendo, sono all’altezza e vedo la voglia che c’è. Noi ce la giocheremo con tutti, tutti sanno che l’Inter è forte e avranno rispetto. Lautaro Martinez credo che ha la consapevolezza delle sue doti. Lo dimostra in campo e fuori. Ora è capitano e ha una responsabilità in piu. Il ragazzo è forte, si vede in tutti gli allenamenti che è generoso e vuole aiutare i compagni. Nelle partite di campionato ha confermato il campione che è»