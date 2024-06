Inter, diverse alternative per la porta. Una priorità – Sky

L’Inter ha individuato come priorità l’acquisto di un secondo portiere da affiancare a Yann Sommer. Luca Marchetti definisce i profili monitorati su Sky Sport.

SECONDO PORTIERE – L’Inter vede come un’assoluta priorità l’acquisto di un secondo portiere. Questa operazione sarà conclusa dopo i tre rinnovi di Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Simone Inzaghi ovviamente, ma la dirigenza ci lavora fin da ora. Luca Marchetti definisce prima un caso interno: «La presenza di Tinti non è legata solo alla situazione di Inzaghi, anche a quella di Audero. L’Inter ha un’opzione di riscatto dalla Sampdoria, ma non lo farà per 7 milioni di euro. L’operazione si potrebbe fare solo a cifre inferiori».

Inter, occhio al secondo portiere

PROFILI – Nel caso in cui Emil Audero perciò non rimanga, ed è molto probabile, verranno valutati altri giocatori. Luca Marchetti ha continuato citando i profili prescelti per il ruolo: «Nei giorni scorsi l’Inter ha valutato Martinez del Genoa, Bento dell’Athletico Paranaense e si aggiunge anche Okoye dell’Udinese. Sarebbe il nome a sorpresa sul quale la dirigenza si potrebbe muovere in questa sessione di mercato». Il lavoro per il secondo portiere sarà cruciale, l’idea è quella di replicare la coppia Samir Handanovic–André Onana, con un altro pronto a scalzare Yann Sommer durante il corso dell’anno.