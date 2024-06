Ausilio ribadisce: «Dumfries vuole rimanere all’Inter. Ci ho parlato»

Piero Ausilio ha ricevuto un premio quest’oggi e ha rilasciato parole importanti su Sky Sport sul mercato, in particolare su Denzel Dumfries e Valentin Carboni.

OBIETTIVI – Piero Ausilio ribadisce la posizione del club nerazzurro: «Continuità, idea di percorrere la strada che ormai da qualche anno abbiamo intrapreso. Inizierà il quarto anno con Inzaghi, quello passato è stato fantastico. È il nostro mestiere, il nostro modo di pensare il calcio, il nostro lavoro in modo semplice. Noi vogliamo da subito essere competitivi e cercare di confermarci visto che saremo i campioni in carica. Ho notato che le altre si organizzano alla grande. Avremo da essere decisi, forti, dobbiamo far capire che l’Inter ci sarà anche l’anno prossimo».

Ausilio e il mercato dell’Inter

MERCATO – Ausilio apre così al mercato: «Dumfries? Non lo so, io ho parlato con il giocatore e lui ha manifestato la voglia di restare. Nei prossimi giorni parleremo con l’agente relativamente al rinnovo di contratto Dumfries è un giocatore dell’Inter, vuole restare e noi pensiamo di restare così. Se arriveranno opportunità che anche a lui piacciono sono cose che affronteremo al momento. Sulla fascia destra pensiamo perciò solo ai nostri giocatori. Carboni? Per noi è motivo di orgoglio, ha iniziato tra le giovanili ed è una dinastia partita con il papà e proseguita con tre ragazzi. Abbiamo la fortuna di averli all’Inter, siamo solo contenti che Valentin si stia mettendo in luce. Gli auguriamo di poter essere nel gruppo per la Copa America. Aspettiamo che torni in Nazionale e si aggregherà con la Prima Squadra. Ne parleremo con il padre del suo futuro. Il player trading? Io in questo momento penso a sviluppare i ragazzi, lui può essere parte dei grandi già da quest’anno altrimenti valuteremo se è meglio il prestito»