Gravina e l’assenza di Acerbi: «Purtroppo rimasto a casa. C’è fiducia»

Gravina si fida moltissimo delle capacità di Spalletti e dell’Italia che prenderà parte a Euro 2024. Il Commissario Tecnico azzurro ha comunicato oggi la lista definitiva di chi prenderà parte alla spedizione in Germania. Intanto il presidente della FIGC, sulle frequenze di Radio Sportiva, si rammarica per l’assenza di Acerbi

ASSENZE – Gabriele Gravina ha molta fiducia nell’Italia di Luciano Spalletti che tra qualche giorno darà ufficialmente inizio al suo Euro 2024 in Germania, dove si presenta da Campione in carica. Il Commissario Tecnico azzurro ha reso noti oggi i nomi dei 26 che prenderanno parte alla spedizione, dove non figurano Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini. I due difensori non sono stati esclusi bensì non potranno prendere parte al torneo perché infortunati. Inoltre, Spalletti sta facendo i conti con le condizioni non ottimali di Nicolò Barella che però dovrebbe farcela per l’esordio con l’Albania, in programma sabato 15 giugno a Dortmund.

Gravina ribadisce la stima e la fiducia nell’Italia di Spalletti ma pensa anche a chi non potrà esserci

RAMMARICO – Gravina, ribadendo la fiducia in Spalletti, dedica un pensiero proprio all’interista Acerbi e a Scalvini: «Purtroppo qualche ragazzo lo abbiamo dovuto lasciare a casa per infortunio, qualcuno ha qualche piccolo acciacco. C’è molta fiducia in Spalletti e nella sua capacità di generare entusiasmo in un gruppo che in questo momento è vivo ed è voglioso di dare soddisfazioni ai tifosi».

STIMA – Gravina ha sempre apprezzato Acerbi, difendendolo a spada tratta anche ai tempi del caso legato a Juan Jesus, poi risolto con la piena assoluzione del difensore dell’Inter che per un attimo ha temuto una lunga squalifica. In quel caso avrebbe saltato certamente anche gli Europei, poi sfumati ugualmente a causa di una pubalgia che lo assilla da mesi ma che comunque non gli ha impedito di dare il suo contributo in campo per la conquista di Supercoppa italiana e scudetto.