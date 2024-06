Olanda e Canada, tre dell’Inter protagonisti! Solo uno in campo dal 1′

L’Olanda di de Vrij e Dumfries affronta il Canada di Buchanan in amichevole prima dell’esordio a Euro 2024. Soltanto uno dei tre nerazzurri scende in campo da titolare: di seguito le formazioni ufficiali

AMICHEVOLE – L’Olanda e il Canada si affrontano in amichevole alle ore 20.45. La Nazionale di Ronald Koeman si prepara a esordire a Euro 2024 che aprirà ufficialmente battenti il 14 giugno con la gara d’esordio tra la Nazionale ospitante, la Germania, e la Scozia. Per quanto riguarda l’Olanda, la prima partita è fissata domenica contro la Polonia alle ore 15. Nel frattempo i tre dell’Inter, ovvero Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Tajon Buchanan, saranno protagonisti ma solo uno di loro scende in campo dal 1′. Di seguito le formazioni ufficiali.

Olanda e Canada si sfidano in amichevole: solo uno dei tre dell’Inter sarà titolare

SCELTE – Olanda e Canada scendono in campo alle ore 20.45 in amichevole: Koeman ha deciso di far partire dalla panchina entrambi gli interisti presenti, quindi sia Dumfries che de Vrij. Scelta opposta per il tecnico canadese Jesse Marsch, che invece punta su Buchanan titolarissimo. Di seguito le formazioni ufficiali.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Geertruida, de Ligt, Blind, Van de Ven; Schouten, Wijnaldum, Gravenberch; Frimpong, Brobbey, Depay

Canada (4-4-2): St. Clair; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Koné, Eustaquio, Millar; David, Larin