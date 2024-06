Inzaghi, il rinnovo arriva per un motivo. Si guarda al percorso – Sky

L’Inter sta lavorando per chiudere definitivamente il rinnovo di Simone Inzaghi, l’incontro di oggi con l’agente Tullio Tinti è stato positivo. Luca Marchetti su Sky Sport fa il punto.

RINNOVO – I tre anni sulla panchina nerazzurra non si può dire che non siano stati ottimi per il piacentino. La finale di Champions League e la seconda stella successiva hanno completamente cancellato il primo campionato beffardo perso ai danni del Milan. Per questo motivo la dirigenza lavora sul lungo periodo e vuole andare avanti assolutamente con l’ex Lazio. Luca Marchetti fa il punto della trattativa: «Per quanto riguarda Inzaghi si sta ragionando sui due anni, è vero che si ragiona sui due anni compreso questo. Comunque l’allenatore dell’Inter non rimarrà a scadenza, su questo non ci sono dubbi. Anche per un discorso di progettualità, il percorso va avanti già da diverso tempo. Se gli allenatori vanno bene si ridiscutono i contratti, se vanno male vengono licenziati. La durata del contratto dei tecnici è più una questione psicologica che di necessità. Giusto però che Inzaghi non sia a scadenza di contratto perché c’è un percorso che vuole essere mandato avanti». L’allenatore quindi è certo che entro l’inizio della prossima stagione avrà un nuovo contratto, sicuramente con ingaggio superiore.