Ausilio, altro riconoscimento: premio prestigioso! L’annuncio dell’Inter

Ausilio ha ricevuto un importante premio nella giornata odierna. Non solo Marotta, da poco eletto presidente dell’Inter, ma anche il direttore sportivo nerazzurro fa incetta di premi dopo la stagione stellare dell’Inter Campione d’Italia. Di seguito il comunicato del club nerazzurro

RICONOSCIMENTO – Piero Ausilio, insieme a Giuseppe Marotta, Dario Baccin, Alessandro Antonello e Javier Zanetti, fa parte di un management che ha finora lavora in maniera affiatata, ottenendo risultati importanti. L’ultimo in ordine cronologico è lo scudetto della seconda stella, ovvero il ventesimo della storia dell’Inter, ma non bisogna dimenticare la Supercoppa italiana conquistata in Arabia Saudita contro il Napoli. Il direttore sportivo, alla luce della stagione spettacolare portata a termine dai ragazzi di Simone Inzaghi, ha ricevuto un premio prestigioso.

Ausilio, premio importante dopo la stagione dell’Inter Campione e Supercampione d’Italia

PREMIATO – “Nella giornata di oggi, giovedì 6 giugno, il Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha ricevuto il premio Pietro Calabrese, giunto alla sua 13ª edizione. La premiazione si è tenuta a Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo”.

ORIGINE – Con questo comunicato l’Inter annuncia il premio “Pietro Calabrese” consegnato ad Ausilio. Si tratta di un premio dedicato alla memoria del noto giornalista romano scomparso nel settembre 2010, a soli 66 anni. L’evento, promosso in collaborazione con il comune di Soriano del Cimino, è nato originariamente per premiare appunto dirigenti e personalità legate al mondo dello sport. Un riconoscimento sicuramente importante per Ausilio nonché meritato.