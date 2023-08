Marotta: «Faremo qualcosa fino a domani. Vogliamo puntellare»

Sorteggio agevole per l’Inter in Champions League, ma comunque da non sottovalutare. Su Sky Sport Giuseppe Marotta fa un annuncio sul mercato.

LAVORO NON FINITO – Marotta lascia qualche spiraglio per il mercato: «I sogni bisogna tenerli davanti, come obiettivo. Migliorare l’anno scorso significherebbe vincere, siamo ambiziosi perché siamo l’Inter con una storia grande, ma non dobbiamo essere presuntuosi. Faremo bene con tutto ciò che abbiamo a disposizione. Devo dire che sino a questo momento è un mercato molto strano. Anomalo completamente per il calcio arabo, le conseguenze o i benefici li vedremo. Il nostro mondo è un circo, provi a completare un obiettivo poi lo perdi improvvisamente. Noi siamo orgogliosi, abbiamo lavorato bene e puntellato una squadra con grande crescita. Abbiamo rafforzato valori, poi rinunciare a lusinghe per i calciatori di altri club è notevole per la nostra società. Dicevo che siamo contenti della rosa messa a disposizione di Inzaghi. Coglieremo forse un’opportunità, non è facile trovare giocatori. Mi sono confrontato con Ausilio, non voglio illudere più di tanto ma abbiamo parlato di cose concrete. Faremo qualcosa, vogliamo mettere la ciliegina forse, o puntellare con un giocatore con certe caratteristiche. L’obiettivo nostro è, se possibile, cercare di completare la rosa che già ci dà ampie garanzie».