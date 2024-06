Okoye nel mirino dell’Inter: il profilo del possibile secondo portiere

Maduka Okoye è il nuovo nome individuato dall’Inter per il profilo del secondo portiere alle spalle di Yann Sommer, in una lista che riguarda anche nomi come Emil Audero e Bento Krepski. Andiamo ad analizzare il profilo dell’estremo difensore in forza all’Udinese.

NUOVO PROFILO – Classe 1999, esperienza internazionale (con la Nigeria, sua nazionale) e un anno alle spalle da titolare in Serie A. Maduka Okoye è il nuovo nome che l’Inter ha individuato come secondo portiere dietro Yann Sommer, con una proiezione anche in ottica futura, quando sarà necessario sostituire l’estremo difensore svizzero. Un nome che spunta tra quelli di Emil Audero – già nerazzurro nella stagione che si è da poco conclusa – e Bento Krepski, le cui richieste economiche dell’Atletico Paranaense rendono difficile la trattativa.

Okoye nuovo nome per la porta dell’Inter: numeri e profilo

ULTIMA STAGIONE – Maduka Okoye nella stagione appena terminata ha preso di fatto il posto dell’ex portiere titolare dell’Udinese, Marco Silvestri, e ha difeso i pali della porta bianconera fino alla salvezza conquistata grazie allo 0-1 contro il Frosinone nell’ultima giornata di Serie A. Venti le presenze totali in campionato, con venticinque gol subiti e cinque clean sheet all’attivo. Un’esperienza che sicuramente lo mette sulla buona strada per poter essere considerato pronto come profilo – seppur da secondo portiere – per l’Inter. Senza dimenticare il valore di mercato, che secondo il noto portale Transfermarkt si aggira attorno ai quattro milioni di euro e che permetterebbe una trattativa a costi contenuti.

ESPERIENZA – Come anticipato nel primo paragrafo, Okoye ha anche alle spalle una discreta esperienza internazionale. A venticinque anni, il portiere ha raccolto sedici presenze con la Nazionale Maggiore della Nigeria. Esperienza che ha subito però una brusca frenata: l’ultima presenza risale infatti al 2022, in occasione degli ottavi di finale della Coppa d’Africa, con la sconfitta per 0-1 contro la Tunisia. Al tempo il portiere militava nello Sparta Rotterdam, in Olanda, prima di passare al Watford dove non ha praticamente quasi mai giocato (4 presenze), per poi passare la scorsa estate all’Udinese. Con il posto da titolare riconquistato. Una stagione che ora lo ha messo nel mirino proprio dell’Inter, in attesa di capire se gli servirà anche per riprendersi una maglia in nazionale.